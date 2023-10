Eggenburg: Das liebe Geld war Thema

Unter der Leitung von Vizebürgermeister Josef Kirbes - Bürgermeister Georg Gilli fehlte wie vier weitere ÖVP-Mandatare entschuldigt - wurde die Tagesordnung mit neun Punkten in einer halben Stunde abgespult. Ganz ohne Diskussion ging es dabei aber doch nicht. Zunächst präsentierte Finanz-Stadtrat Hans Siedler (ÖVP) den Nachtragsvoranschlag für 2023. Als eine der wichtigen Veränderungen gegenüber dem Voranschlag führte Siedler die Änderung der für mehrere Berechnungen grundlegenden Wert der „Volkszahl“ von 3.467 auf 3.510 an. Seine Feststellung, dass sich trotz der steigenden Bevölkerung die Summe der vom Land an die Stadtgemeinde gezahlten „Ertragsanteile“ von 3.583.000 Euro auf 3.516.000 Euro verringert, rief bei der SPÖ-Riege Verwunderung hervor. Siedler und Stadtamtsdirektor Burkhard Hammer begründeten das aber damit, dass das Land in einem Schreiben mitgeteilt habe, dass die Ertragsanteile generell um 2 Prozent gekürzt werden, wodurch sich trotz steigender Volkszahl eine Verringerung ergebe.

Erhöht haben sich aber die Ausgaben für die Stadtgemeinde in anderen Bereichen. Die NÖKAS-Umlage für die Krankenanstalten erhht sich von 1.047.000 auf 1.054.000 Euro, die Sozialhilfeumlage von 603.000 auf 605.000 Euro. Laut Siedler steigt aber auch das Haushaltspotenzial von 497.000 Euro im Rechnungsabschluss 2022 auf 526.000 Euro. Als Nettoergebnis für 2023 sieht der Nachtragsvoranschlag jetzt ein Minus von 313.000 Euro vor. Der Schuldenstand wird sich durch höhere Darlehensaufnahmen als geplant - etwa für den Kindergartenausbau und Gemeindestraßen-Sanierungen - von 7.882.000 auf 8.106.000 Euro erhöhen. Der Nachtragsvoranschlag wurde dann bei zwei Enthaltungen aus der SPÖ-Riege mehrheitlich angenommen.

Gegen die Stimmen der SPÖ und von FPÖ-Mandatar Vinzenz de Waal, der nach mehrmonatiger entschuldigter Absenz diesmal wieder mit dabei war, beschlossen die ÖVP-Mandatare dann die Erhöhung der Kanalgebühren. Bei einer Neuberechnung des Betriebsfinanzierungsplans für die Wasserversorgungs- und die Abwasserbeseitigungsanlage habe sich gezeigt, dass die Wassergebühren in Eggenburg passen, die Kanalgebühren aber erhöht werden müssen, erläuterte Kirbes. Die Stadtgemeinde habe in den vergangenen fünf Jahren für größere Kanalprojekte - etwa in der Pulkauer Straße oder in Gauderndorf, ein Rückhaltebecken bei der alten Kläranlage sowie die Verbandskläranlage in Röschitz - 5,7 Mio. Euro investiert. Hätte man diese Investitionen nicht schon vor 2027 getätigt, wäre die Gemeinde um einen Großteil der Fördermittel - insgesamt werden 60 Prozent von Bund und Land gefördert - umgefallen. Dennoch müsse man wegen dieser Investitionen die Gebühren von 2,15 auf 2,70 Euro pro Quadratmeter anpassen.