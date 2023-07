Ein Wechsel und einstimmige Beschlüsse

Bei der jüngsten Sitzung des Weitersfelder Gemeinderates ging es im Wesentlichen um die notwendige Wasserversorgung für die Katastralgemeinden Fronsburg bzw. Ober- und Untermixnitz. Hier wurde die Vergabe der Planungsarbeiten, bei letzteren beiden Orten aber auch das Wasserlieferungsübereinkommen mit der EVN einstimmig beschlossen.

Weiters berichtete Bürgermeister Reinhard Nowak auch über den gesicherten Glasfaser-Ausbau in der Marktgemeinde, der durch die Meldung von 47 Prozent aller möglichen Anschlussberechtigten nunmehr gesichert ist. Durchgeführt werden soll der Ausbau in den beiden kommenden Jahren durch den Breitbandanbieter NÖGIG. Diese Gesellschaft wird der Gemeinde auch die im Rahmen des Kanalbaus getätigten Glasfaser-Leerverrohrungskosten in den Orten Prutzendorf, Starrein und Rassingdorf refundieren.

Landjugend soll in Bürgerspital ziehen

Beschlossen wurde außerdem die Übernahme einer Teilfläche neben der im Bau befindlichen großen Lagerhauswerkstätte von der NÖVOG (NÖ. Verkehrsorganisationsgesellschaft), wodurch die Zufahrt zur Werklstätte erleichtert wird. Ebenfalls einstimmig wurden Sanierungsmaßnahmen am ehemaligen Bürgerspital beschlossen. Diese Räumlichkeiten sollen dann der Weitersfelder Landjugendgruppe überlassen werden.

Sonja Wrba folgt auf Gerlad Stumpf

Im Rahmen der Sitzung wurde auch die Oberhöfleiner Ortsvorsteherin Sonja Wrba als Nachfolgerin von Gerald Stumpf als neues Gemeinderatsmitglied angelobt. Damit sitzt nun neben Vizebürgermeisterin Elisabeth Hirsch eine zweite Frau im Weitersfelder Gemeinderat. Aber auch Hirsch legte eine Funktion zurück. Die langjährige Obfrau verabschiedete sich aus dem Mittelschulausschuss. Ihren Sitz dort übernimmt der Weitersfelder Christian Maier.