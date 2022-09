Sensations-Fund in der Pernegger Pfarrkirche

Eine kleine kunstgeschichtliche Sensation tauchte in der Pfarrkirche in Pernegg auf. Bei kleinen Sanierungsarbeiten an den Sitzbänken wurde eine aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammende Platte über einer Gruft entdeckt Sie war bisher unbekannt.

Der Pernegger Pfarrer Sebastian Kreit. Foto: Archiv, TW

Und warum diese Platte bisher nicht dokumentiert ist, ist für Pfarrer Sebastian Kreit unverständlich. Denn mehrfach wurden die Holzbänke über der Platte erneuert, zuletzt 1985, davor 1943. „Dass man in den 1940er-Jahren keinen Fotoapparat zur Hand hatte, verstehe ich. Aber 1985 hätte man die Platte schon dokumentieren können“, sagt Kreit. Dabei sind jene Personen, die damals mitgearbeitet haben inklusive dem damaligen Pfarrer Bernhard Schelpe – er ist aktuell noch in Sigmundsherberg aktiv – auf einem Brett verewigt. An die Gruftplatte wollte sich aber niemand mehr erinnern können.

Dieses Brett wurde bei der letzten Sanierung des Holzbodens 1985 in der Kirche angebracht. Darauf haben sich die an der Aktion beteiligten verewigt, darunter auch Pfarrer Bernhard Schelpe. Foto: privat

Dass es die Gruft in diesem Teil der Kirche gibt, war hingegen bekannt. Hier liegen die sterblichen Überreste von Mitgliedern des aus der Steiermark stammenden Geschlechts der Lampl, das die Herrschaft Fronsburg inne hatte und den Wunsch hatte, in Pernegg begraben zu werden.

Sitzbänke und Boden verdecken Platte wieder

Die Pernegger Pfarrkirche birgt zahlreiche – bisher auch wenig bekannte – Kunstschätze. Foto: Foto privat

Die Gruft war dann 1866 erstmals wieder entdeckt worden. Auf diese Tatsache wurde Kreit in einer Quellenangabe eines Buches, das sich mit der Heraldik des Stiftes Geras und des Klosters Pernegg beschäftigt, aufmerksam. Darin wird die Inschrift der Platte zitiert. 1943 hatte dann der Pernegger Tischlermeister Franz Deringer einen Fußboden unter die damaligen Bänke gemacht und sich dort verewigt – und wohl auch die Entdeckung gemacht, dass neben den drei Mitgliedern der Familie Lampl mit dem ehemaligen Mitbruder Petrus Simm, dem Senior des Hauses Pernegg, noch eine vierte Leiche in der Gruft bestattet ist. Bei der Sanierung 1985 habe man sich um die Tafel vermutlich keine Gedanken gemacht, sondern sich nur um die Erneuerung der Bänke gekümmert.

Geöffnet wurde die Gruft übrigens auch diesmal nicht. Mittlerweile verdecken die Sitzbänke samt Holzboden die barocke Kostbarkeit wieder. In der kurzen Zeit, in der die Platte sichtbar war, hat sie aber zahlreiche Besucher zu Spezialführungen in die Kirche gelockt, erzählt Kreit. Eine Familie habe dann sogleich ihr technisches Equipment zur Verfügung gestellt, um die Platte zu fotografieren, aber auch, um die darunter liegende Gruft mit einer Sonde zu befahren.

Aber, so hofft Kreit: Vielleicht lässt sich in der dem Heiligen Andreas geweihten Kirche – sie ist übrigens die größte Saalkirche Niederösterreichs – noch das ein oder andere bisher übersehene oder versteckte Kleinod finden.

Geschichte bewahren

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.