Vorfreude auf „neue Freiheit“ in der Nachtgastro in Horn

Die Umstellung von 2G auf 3G in der Gastronomie hat am Wochenende noch keine großen Auswirkungen gezeigt. Worüber sich die Nachtgastronomen aus Horn aber freuen: Die Sperrstunde fällt genauso wie die 2G-Regel. Damit haben jetzt auch wieder Ungeimpfte, die getestet sind, Zutritt zum Lokal.

„Das dürfte auch ein Revival der Nachtgastronomie bedeuten“, meinte Markus Authried vom „Corner“ – obwohl die Maßnahmen seiner Meinung nach sehr spät kommen. Er selbst hatte in den letzten 24 Monaten nur fünf Monate sein Lokal geöffnet. Die Umsätze an den Wochenenden seien in Ordnung, die Unsicherheit bei den Gästen bleibe aber, auch die Spaltung der Gesellschaft. „Teilweise haben die Leute Angst, sich bei einem Lokalbesuch anzustecken“, sagt er.

Große Herausforderungen auf die Gastronomie zukommen sieht Authried auch deshalb, weil die Wirtschaftshilfen Ende März auslaufen und jetzt die Rückzahlungen der Übergangskredite starten. Aus Sicht Authrieds nicht gut, die wirtschaftliche Unterstützung müsse über den 31. März hinausgehen.

„Wenn man mit einigen Maßnahmen jetzt vorsichtig beginnen will, ist sicherlich die Aufhebung der Sperrstunde eine geeignete Maßnahme“, sagt Christoph Schönhacker von der „8erBar“. Es gebe zwar bisher keine aussagekräftigen Studien darüber, wie sich die Sperrstunde konkret auf das Pandemiegeschehen auswirkt, aber es gehört zumindest nicht zu den Punkten, die nachweislich viel bringen, ist Schönhacker überzeugt und meinte: „Eine Öffnung der Nachtgastronomie ist nur sinnvoll, wenn die Sperrstunde auf mindestens vier Uhr früh verlegt wird: „Alles davor bringt gar nichts“.

Seine Bar sei durch die Unterstützung der Regierung und dank der Stammgäste der „8erBar“, die Speisen „to go“ auch in Zeiten der Pandemie in Anspruch genommen haben, durch die Lockdowns gekommen. Alexander Lichtenegger von der Weinbar Thurnhof findet, dass die Öffnung gerade recht kommt. „Die Gäste müssen sich aber erst an die neue Situation gewöhnen. Endlich wieder Zusammensitzen, ohne andauernd auf die Uhr zu blicken. Wir freuen uns wahnsinnig auf die kleine neue Freiheit, die wirtschaftlich und auch unserem Personal gegenüber zu begrüßen ist.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden