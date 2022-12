Horn: Den letzten Ton gesungen

Werbung

Am Vorabend zum Fest der Heiligen Cäcilia, das am 22. Dezember gefeiert wird, beendete der Horner St. Georgs-Chor unter der Leitung von Katalin Babos sein kirchenmusikalisches Engagement. 28 Jahre hat er die Kirchenmusik an den Feiertagen in der Georgskirche in Horn geprägt.

Am Christtag 1994 trat der Chor zum ersten Mal auf, nachdem die Horner Pfarrkirche 2003 mit der Orgelweihe ein wunderbares Instrument erhalten hatte. Radio-Messübertragungen folgten 2004, 2008 und 2014. Manche Mitglieder waren von der ersten Stunde bis zuletzt aktive Chormitglieder und erinnern sich an besondere Auslandsauftritte bei Chorausflügen, etwa 2004 im Dom von Szombathely (Ungarn) oder 2013 in Slavkov (Austerlitz, Tschechien).

Fixe Auftritte waren die Messen in der Stadtpfarrkirche zu Ostern, Pfingsten, Erntedank, Allerheiligen, Weihnachten oder diverse Maiandachten. Ebenso fix waren jährlich die „Musik zum Winterabend“ (Adventkonzert) oder die musikalische Gestaltung des Festaktes der Papst-Leo-Stiftung im Vereinshaus. Doch auch bei der „Langen Nacht der Museen“, beim Festgottesdienst 350 Jahre Piaristen oder auf dem Christkindlmarkt auf der Rosenburg war der St. Georgs-Chor zu hören.

Diözese zeichnete einige Mitglieder aus

Im Namen der Pfarre dankte Pfarrer Albert Groiß der Chorleiterin Babos, der Archivarin und Mitgründerin Gritta Schindler, dem Organisten, und Korrepetitor Leopold Raab und allen Sängern, die in den vergangenen 28 Jahren die Gottesdienste musikalisch bereichert haben. Von der Diözese St. Pölten wurde an Katalin Babos für die besonderen Dienste als Leiterin des Chores der Cäcilienorden in Silber verliehen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.