Zu den Beweggründen für die Schließung wollte sich Willinger, der den Betrieb seit 2002 führt, trotz mehrmaliger Versuche gegenüber der NÖN nicht äußern.

Bekannt und beliebt war der seit 1972 bestehende Betrieb in der Raabser Straße vor allem für seine Würstl und seinen Leberkäse. Autobus-Chauffeure und Lkw-Fahrer aus Nah und Fern fuhren das Geschäft an, um sich in den Glanzzeiten des Betriebes sogar in Schlangen um die beliebten Jausen-Snacks anzustellen. Neben dem reichhaltigen Fleisch- und Wurstangebot war Willinger auch für sein Party-Service bekannt.