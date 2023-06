Bezirk Horn: Totengräberkiste gestohlen

Laut Polizei hat sich der Diebstahl in der Zeit zwischen 1. Juni, 16 Uhr, und 2. Juni, 9.30 Uhr, ereignet. Vermutlich gelangten die Täter in das innere der landwirtschaftlich genutzten Halle, indem sieeine in das Hallentor integrierte Tür aufgerissen haben. Ein Einbruchswerkzeug dürfte dabei nicht verwendet worden sein.

Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter dann eine Zapfwelle, eine Totengräberkiste, sechs Grababstützwände und zwei Transportwägen, auf denen sich die Kiste und die Wände befanden, gestohlen. Durch die Tat entstand ein Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe, welcher durch eine Versicherung gedeckt sein dürfte.