In einer Phase wirtschaftlicher Rezession verschärft sich einerseits das Firmensterben, andererseits ist eine Zunahme an Produktivität und Wachstum, an Erneuerung von industriellen Strukturen und zahlreichen Neueinsteigern, sogenannten start-up’s, festzustellen. Ähnliches zeigt sich jetzt aufgrund der Covid-19-Pandemie. Betroffen sind wirtschaftliche Aktivitäten sowohl auf Seite der Nachfrage wie des Angebots, was für die Firma Wingelhofer in Star-rein nicht in dem Ausmaß zutrifft.

Private Bauherren halten Geschäft am Laufen. Dies kommentiert Rene Wingelhofer damit, dass bereits 2020 das Produktsortiment ausgebaut wurde, unter anderem mit besonders hochwertigen Sonnenschutzsystemen bester Qualität. Überdurchschnittlich nachgefragt ist der Zaun-/ Geländersektor, sowie Tor- und Sonnenschutzsektor für private Bauherren. Zurückgeführt wird dies auf den Umstand, dass mangels Möglichkeiten an Freizeitaktivitäten ins Eigenheim investiert werde. Aufgrund der Unsicherheit hielt sich zu Beginn 2020 der Objektbereich im Hintergrund, der jedoch mit Sommer/Herbst und dem Beginn der Investitionsprämie für Gewerbe und Landwirtschaft sehr rasch wieder an Fahrt aufnahm.

Belegschaft in Krise gehalten. Der Werkstattbereich wurde das ganze letzte Jahr aufrecht erhalten, die Truppe wurde geteilt und wechselte sich alle 14 Tage ab, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Die Auslastung machte es möglich, dass unter Berücksichtigung aller Sicherheitsmaßnahmen die gesamte Belegschaft beschäftigt werden konnte. Insofern sei es auch nicht notwendig gewesen, mit neuen Strategien auf die Krise zu reagieren, denn „es gab keine negativen Überraschungen“, sagt Wingelhofer. Lediglich die Anzahl der firmeninternen Besprechungen habe erheblich zugenommen, um sich rasch an geänderte Bedürfnisse oder Erfordernisse anzupassen.

Bruno Wingelhofer sen., Philipp Judmann und Rene Wingelhofer (von links) sehen der Firmenzukunft mit Zuversicht entgegen. TW, TW

Mitarbeiter schwer zu finden. Von großem Vorteil, was Arbeitsabläufe und Produktivität betrifft, ist die starke Einbindung mehrerer Familienmitglieder in die Unternehmung. Die Arbeitsabläufe sind durch das hohe Vertrauen und die gegenseitige Wertschätzung kaum mit Reibungsverlusten oder Kommunikationsproblemen gekennzeichnet. Und doch ist es schwierig, trotz ausgezeichneter Arbeitsbedingungen neue Mitarbeiter zu finden, „die nicht schon in jungen Jahren sehr oft den Arbeitsplatz gewechselt haben“, sagt Wingelhofer. Kontinuität und Verlässlichkeit wird bei vielen der Bewerber vermisst. Dennoch: Motivierte Mitarbeiter, ob jung oder mit Berufserfahrung heißt Wingelhofer immer willkommen – auch in der aktuellen Situation.

Fehlende Glasfaser-Anbindung als Nachteil. Angesprochen auf Home-Office unter den 30 Mitarbeitern, war dieses für die Firma „kein Thema“, denn durch den großzügigen Ausbau in 2020 gibt es ausreichend Abstand zu den Mitarbeitern, nur vereinzelt wurde in Heimarbeit ausgelagert.

Das „wirkliche Problem“ stellt sich für die Firma Wingelhofer in Starrein in der Nichtanbindung an das öffentliche Glasfasernetz dar. Gravierend und störend wirkt sich die mangelnde Internetgeschwindigkeit etwa bei den zahlreichen Online-Schulungen aus, die von den Lieferfirmen angeboten werden. Hier kommt es immer wieder zu unliebsamen Unterbrechungen und/oder stockenden Abläufen von Vorträgen und/oder Diskussionen.

Die Firma Wingelhofer steht seit längerer Zeit mit der Gemeinde Weitersfeld in intensiven Gesprächen, in denen man sich um eine zeitnahe Lösung bemüht. Zuletzt gab es gute Ansätze, bei denen eine finale Lösung mit einer Kabelgesellschaft zu erwarten ist, sagt Wingelhofer.