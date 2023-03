Rosenburg-Mold: Tagesbetreuung für Zubau geplant

Dass der Kindergarten in Mold einen Zubau für einen zweiten Gruppenraum bekommen soll, stand spätestens seit Ende des Vorjahres fest: Da stellte der Gemeinderat das Budget fürs heurige Jahr auf und sah für den Ausbau 673.000 Euro vor. Mittlerweile hat das Projekt Form angenommen: Dieser Tage erfolgt der Spatenstich, in etwa zwei Wochen könnte es laut Bürgermeister Wolfgang Schmöger bereits an die Bauarbeiten gehen.

Vor Kurzem wurde der Zubau der zweiten Gruppe erneut im Gemeinderat thematisiert. Die Aufträge für die Arbeiten – unter anderem Baumeister- und Zimmererleistungen sowie Fenster und Türen – über insgesamt stolze 1,6 Millionen Euro wurden vergeben. Neben der zweiten Kindergarten-Gruppe ist allerdings auch noch die Schaffung einer Tagesbetreuungseinrichtung geplant. Durch die im Herbst vereinbarte Kinderbetreuungsoffensive des Landes NÖ habe sich diese Erweiterung angeboten, sagt Schmöger.

Die Betreuungsoffensive umfasst wie berichtet unter anderem die Senkung des Kindergarten-Eintrittsalters auf zwei Jahre, kostenlose Betreuung an Vormittagen für alle Kinder bis zum Alter von sechs Jahren, flächendeckende Nachmittagsbetreuung, eine verringerte Gruppengröße und reduzierte Schließtage. Die Anzahl der nötigen Betreuungskräfte sei noch zu klären, Wolfgang Schmöger geht aber von einer Kapazität für 15 Kinder in der Tagesbetreuungseinrichtung aus. Sowohl die zweite Kindergarten-Gruppe als auch die Tagesbetreuung sollen ans bestehende Gebäude angeschlossen werden.

Für die Gemeinde rechnet er abzüglich der Förderungen mit Kosten von 600.000 (Kindergarten) bzw. 350.000 Euro (Tagesbetreuung). Der laufende Betrieb soll möglichst wenig gestört werden.

Neben den Plänen für den Kindergarten wurden auch die Dachsanierungen am Waag- und Vereinshaus sowie an der Kapelle Mold auf Schiene gebracht. Die Aufträge über insgesamt rund 85.000 Euro wurden an die Mauthner Dach GmbH vergeben.

