Nach absolvierter Facharzt-Ausbildung kann Michael Böhm als Oberarzt am Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation übernommen werden. Der gebürtige Waldviertler wuchs in Groß-Siegharts auf und studierte in Wien Humanmedizin. Er schloss die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin im Landesklinikum Horn ab, ehe er hier von 2016 bis 2021 die Ausbildung zum Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation absolvierte. Der versierte Arzt besitzt diverse Spezialisierungen (Diplome für Notfallmedizin, Akupunktur, Manuelle Medizin, Schmerzmedizin und Neuraltherapie). Als Oberarzt verstärkt er nun das Team am Institut für Physikalische Medizin und Rehabilitation. In seiner Freizeit übt der im Waldviertel beheimatete und verheiratete Familienvater - er hat zwei Kinder - einige Hobbies aus: Tennis, Skifahren, Angeln und Fotografieren.

Der Leiter des Institutes, Roland Celoud, meinte: „Wir sind überaus glücklich, einen so qualifizierten und engagierten Rehabilitationsmediziner in der Region halten zu können.“