Sigmundsherberg: Alle Florianie haben bestanden

Nach monatelanger Vorbereitung absolvierte die Feuerwehr Sigmundsherberg die Ausbildungsprüfung „Technischer Einsatz“. Durch die intensiven Übungen in den letzten Wochen, konnten am Ende des Tages alle Mitglieder das Abzeichen von Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer entgegennehmen. Abzeichen in Bronze: Tanja Spindler, Stefan Schmöger, Paul Zotter. Abzeichen in Silber: Sandra Landauer, Alexandra Rath, Martina Polt, Nina Peyfuss, Cornelia Pfaller, Roman Müllauer, Manuel Eichberger. Abzeichen in Gold: Anika Rath, Christian Rath, Mario Kronfuss, Christoph Schmöger, Anton Rockenbauer, Roland Kloiber. Die Prüfer waren Kurt Grien und Christoph Stifter.

