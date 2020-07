Einen krisenfesten Arbeitsplatz in der eigenen Region – das, was für viele Menschen aus der Region ein großer Wunsch ist, bieten die ÖBB derzeit gezielt jungen Menschen aus dem Bezirk Horn an. Im Herbst startet niederösterreichweit für 40 Lehrlinge eine Ausbildung bei der ÖBB, derzeit gibt es noch freie Lehrstellen, Anmeldungen dafür sind jederzeit möglich.

Warum die ÖBB gezielt junge Menschen aus dem Bezirk Horn dafür anspricht? „Weil es gut ist, nach der abgeschlossenen Lehre einen Arbeitsplatz sozusagen vor der Haustüre zu haben“, sagte ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif. Wie die Personalbedarfsentwicklung zeige, werde der Stützpunkt Sigmundsherberg Nachwuchskräfte vor allem aus dem Bereich Elektrotechnik-Anlagen- und Betriebstechnik benötigen.

Und, so Seif: „Bei der Nachbesetzung wird natürlich auch der Wohnort eine wichtige Rolle spielen.“ Die ÖBB als krisensicherer Arbeitgeber und Wirtschaftsmotor in schwierigen Zeiten setze mit der Lehrlingsausbildung einen wichtigen Schritt, auch in Zukunft das System am Laufen zu halten und dafür zu sorgen, dass Fahrgäste und Güter sicher an ihr Ziel kommen.

Auch Lehre mit Matura bei der ÖBB möglich

Ausgebildet werden 37 der 40 in Niederösterreich gesuchten Lehrlinge in der ÖBB-eigenen Lehrwerkstätte in St. Pölten. Die angebotenen Lehrberufe reichen von Elektrotechnik-Anlagen- und Betriebstechnik, Gleisbautechnik bis hin zu Mechatronik-Automatisierungstechnik.