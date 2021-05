Das Landesklinikum Horn gibt ab Herbst zwei neuen Lehrlingen die Chance auf eine fundierte Ausbildung – und will damit ein Zeichen setzen. Denn gerade in der aktuellen Situation sei die Situation am Arbeitsmarkt für Jugendliche und Lehrstellensuchende sehr herausfordernd.

Gegen den Fachkräftemangel. Warum das Klinikum das tut? „Man hört immer wieder vom Fachkräftemangel – auf die Kliniken umgelegt größtenteils in den Bereichen der Medizin und der Pflege – jedoch wird auch die Suche nach gut ausgebildetem kaufmännischen Personal stets schwieriger. Ein Grund mehr, um das Augenmerk auf die Ausbildung der Lehrlinge im Verwaltungsbereich zu legen“, sagt Franz Huber, kaufmännischer Direktor am Klinikum Horn. Nur so könne gewährleistet werden, dass der wirtschaftlich-administrative Bereich auch weiterhin verlässlicher Partner von Medizin und Pflege sei und die hohen Standards in den Bereichen des Finanzwesens, der Materialwirtschaft, des Personalwesens und der medizinischen Administration auch weiterhin gehalten werden können.

Mehr als 30 Bewerber für zwei Stellen. Am Landesklinikum Horn-Allentsteig wurden bisher stets Lehrplätze als Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz, Koch und Informationstechnologie angeboten. Neu hinzukommen nun zwei Lehrplätze als Verwaltungsassistent, die im Bereich der Finanzbuchhaltung und im Bereich der medizinischen Administration angesiedelt werden. Unter den mehr als 30 Bewerbern für die zwei freien Lehrstellen und nach Gesprächen und einem Aufnahme-Test wurden die 15-jährige Melanie Sagl aus Haselberg und der 19-jährige Kilian Brandner aus Frauenhofen aufgenommen. In ihrer dreijährigen Lehre werden die Lehrlinge in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Patientenbuchhaltung, Materialwirtschaft, Lager, Apotheke, Personalstelle, Sekretariat Unfallambulanz und Interdisziplinäre Aufnahmestation eingesetzt.

Zwei Beauftragte für die Ausbildung. Lehrlingsbeauftragte und somit verantwortlich für die Ausbildung ist einerseits Gabi Kernstock, Leiterin der Finanzbuchhaltung, und andererseits Johannes Breiner, Leiter des medizinischen Sekretariats.