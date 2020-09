So konnte die beliebte Ausfahrt für die „kleinen“ unter den Oldtimern (Autos, deren Hubraum nicht größer als 500 Kubikzenitmeter ist) auch in Zeiten wie diesen zum 18. Mal in Folge in Eggenburg stattfinden.

Das Starterfeld war mit 20 Autos diesmal klein, aber fein. Warum? „Wir haben bewusst keine Werbung gemacht“, sagt Gertraut Kofler , Chefin der Nostalgiewelt. „Um die Veranstaltung so risikoarm wie möglich zu halten. Je größer die Gruppe, umso schwieriger wäre es gewesen, die Abstands-Auflagen einzuhalten.“ Das Goodie-Bag war mit Maske und Desinfektionsmittel dahingehend ausgelegt.

Über das malerische Thayatal führte die Route zum ersten Stopp zur großen Basilika in Waidhofen, diesmal ohne Autoweihe. „Das ging leider auch wegen Corona nicht“, bedauerte Mitorganisator Michael Edlinger . „Die Mittagspause im Lichtspiel Allentsteig war für uns im Vorfeld die größte Challenge, um alles regelkonform zu gestalten.“ Das Büfett ließen sich alle aber gut schmecken.

Retour ging die Sightseeing-Tour über die alte Panzerstraße, auf der die Federn der Oldies ordentlich getestet wurden. Welche Herausforderung hatten sich die Zwutschki-Macher für heuer einfallen lassen?

Edlinger: „Wie immer gab’s ein Quiz und einen praktischen Teil – der war heuer keine Geschicklichkeits-Übung, sondern eine Denksport-Aufgabe: Wir haben ein Glas mit Einwegmasken befüllt und die Teilnehmer mussten schätzen, wie viele Masken sich darin befanden und wie schwer das Ganze war.“ Bei Kaffee und Kuchen wurden die Sieger mit einem Pokal geehrt, den sich jeder selbst abholen musste. „Aber mit einem herzlichen Winke-Winke unsererseits natürlich“, schmunzelte Edlinger.

Über den ersten Platz freute sich Reinhard Schuller (Steyr Puch Haflinger), Platz zwei belegte Monika Steinost (VW Cabriolet) und die Bronze-Wertung ging an Allan Krupka (Steyr Baby).

Auch wenn die Nostalgiewelt ihre Pforten bald für immer schließt, Zwutschki Pomali soll es weiterhin geben. Kofler: „Der Verein bleibt bestehen und unsere Zwutschki-Treffen lassen wir uns nicht nehmen!“