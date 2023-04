Ausflugs-Tour Der Reblaus-Express startet in die Saison

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Startet wieder in die Saison: Der Reblaus-Express. Foto: NBWegerbauer

D er Reblaus Express startet am 29. April in die neue Saison. Der nostalgische Wein- und Genusszug ist bis 1. November an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zwischen Retz und Drosendorf unterwegs.