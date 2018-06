Nach zweijähriger Renovierungsphase wurde das Gemeindeamt in Altenburg am 22. Juni von Abt Thomas Renner gesegnet.

Das Gebäude, das 1883 erbaut wurde, diente danach 106 Jahre als Volksschule. Nach der Auflassung der Volksschule in Fuglau wurde ein Schulneubau in Altenburg notwendig, damals wurde die bisherige Schule in ein Gemeindeamt umfunktioniert. Bei der nun durchgeführten Renovierung wurde das Gebäude energietechnisch optimiert und behindertengerecht umgebaut.

Insgesamt beliefen sich die Kosten aus dem Umbau auf 158.000 Euro, wobei 60.000 Euro aus Förderungen durch Land und Bund sowie 80.000 Euro über Darlehen finanziert wurden. Der Rest wurde aus Eigenmitteln der Gemeinde aufgebracht.

Stolz zeigte sich Bürgermeister Markus Reichenvater, dass man – „auch wenn wir nicht zu den 56 reichsten Gemeinden Österreichs gehören“ – Projekte wie diese finanziell gut stemmen könne. Schließlich sei der Schuldenstand der Gemeinde in den vergangenen acht Jahren von 1 Mio. Euro auf 140.000 Euro gesenkt worden. „Und das, obwohl wir größere Projekte wie die Umstellung auf LED-Beleuchtung, den Bauhofankauf und -umbau oder Siedlungsprojekte durchgeführt haben“, berichtete der Gemeindechef.

Seitens der Energie- und Umweltagentur (eNu) wurde der Umbau mit der Plakette „ausgezeichnet gebaut“ für die Energieeffizienz (Dämmung, Heizsystem, ...) gewürdigt. Der Bau solle für andere Gemeinden Vorbild sein, meinte eNu-Regionalleiterin Elisabeth Wagner.