Jeunesse-Doppel zum Saison-Ende in Horn

Egal ob auf, vor oder hinter der Bühne: Arbeit für den Nachwuchs wird bei den Konzerten der Jeunesse großgeschrieben. Junge Menschen an Musik heranführen, dieses Motto hat sich die Jeunesse auf die Fahnen geschrieben.

„O Wunderbaum“ bot das Ensemble des Tonkünstler Orchesters NÖ mit Thomas Bachmair (Trompete), Michael Pircher (Tuba), Veronika Prünster (Querflöte), Sara Franchini (Piccoloflöte), Andreas Eitzinger (Posaune) und Sebastian Löschberger (Horn) auch für Direktor Harald Schuh (Mitte). Foto: Reininger

Ein Versprechen, das das Team der Jeunesse Horn nicht nur mit bewusst niedrigen Eintrittspreisen, sondern vor allem mit interessanten Konzertformationen für alle Altersgruppen auf die Beine stellt. Neben legendären Formationen finden sich immer wieder auch aufstrebende Talente im Veranstaltungszyklus. Diese Mischung aus etablierten Künstlern und hoffnungsvollem Nachwuchs bestimmt bis heute die Arbeit der Jeunesse.

Und auch bei den beiden Abschlusskonzerten der heurigen Saison standen – fast möchte man sagen selbstverständlich – fünf junge Musiker im Fokus. Im Familienkonzert am Nachmittag schlüpften die Musiker des Tonkünstler Orchesters NÖ in die Rollen der vier Jahreszeiten und begegneten gemeinsam mit dem Publikum Musik aus aller Welt. Dabei trafen Weihnachtslieder auf Werke großer Komponisten wie Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Bizet, Peter I. Tschaikowsky und Engelbert Humperdinck.

Am Abend gastierte das Javus Quartett im Kunsthaus. Die junge Salzburger Formation begeisterte mit Energie, Frische und zugleich Reife. 2016 gegründet arbeitet das Ensemble mit Mentoren wie Lukas Hagen, Gerhard Schulz, Valentin Erben und Christoph Poppen, alles Koryphäen der Kammermusik mit reicher Erfahrung in weltbekannten Quartettformationen. „Bei den Abonnementzyklen von ,Jeunesse – musik.erleben‘ ist auch in der Saison 2023 für jeden Geschmack etwas zu finden“, machte Jeunesse-Leiter Harald Schuh Lust auf die nächste Saison.

