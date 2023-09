Der Gesundheitsplatz ist schon fast voll

Wie die NÖN berichtete wurde der Gesundheitsplatz nach dem Spatenstich im Jahr 2021 in Rekordzeit hochgezogen. Mittlerweile herrscht hier auch reger Betrieb. Auf den insgesamt mehr als 4.000m² Nutzfläche sind nur noch drei der insgesamt 20 Ordinationen frei.

So findet man derzeit Facharztpraxen, Physiotherapie, Röntgen oder Ultraschall, die Servicestelle der ÖGK sowie mehrere Betriebe im Gesundheitsplatz, das sich laut seinem Betreiber Martin Breitenseher als medizinischer One-Stop-Shop sieht. „Die Eckdaten des Gesundheitsplatzes zeigen die zukunftsweisende Ausrichtung, der sich das Projekt von Anfang an verschrieben hat“, zeigte sich auch Ecker begeistert. So bietet das Gesundheitszentrum in Horn nicht nur Ärzten, sondern allen Gesundheitsberufen Platz, unterhält eine Photovoltaik-Anlage mit 200 kW für die Energieversorgung und verfügt über den modernsten Parkplatz des Waldviertels, der grün, papierfrei und technisch am neuesten Stand mehr als 150 Stellplätze bietet.

Neben der radiologischen Gruppenpraxis und dem Hörcafé von Stefan Ivansich schaute Ecker auch im ersten fleischfreien Café Restaurant in der Region, dem „Feelgood Café", vorbei. Das Team rund um Andrea Breitenseher kombiniert hier die Zutaten Genuss und Gesundheit und und bieten vegetarische und vegane Küche gepaart mit Gastfreundschaft an. Neben Mittagstellern werden auch Mehlspeisen angeboten - und das über den Dächern von Horn, denn das Café ist im obersten Stockwerk des Gesundheitsplatzes zu finden.