Arnulf Neuwirth: Ein Waldviertler und Weltbürger

Eine besondere Ausstellung über den Eggenburger Künstler Arnulf Neuwirth war im Resch-Schloss durch die Unterstützung des NÖ Landesmuseum zu besichtigen. „Arnulf Neuwirth war eine Reisender zwischen Zeiten und Welten“, meinte dabei Gemeinderätin Margit Koch.

Die Stationen seines Lebens führten Arnulf Neuwirth von NÖ hinaus in die Welt und wieder zurück an die glücklichen Plätze seiner Kindheit. Was dazwischen geschah, liest sich so spannend wie ein Roman. Die Entscheidung nur noch für die Kunst zu leben, traf Arnulf Neuwirth 1962, damals in der Mitte seines Lebens stehend. Gemeinsam mit seiner Frau Helena zog er sich nach Radschin, dem glücklichen Ort seiner Kindheit zurück. 1988 erwarb Neuwirth eine Wohnung im sogenannten Resch-Schloss. Bis ins hohe Alter malte und collagierte Neuwirth fast täglich, im Sommer und Herbst in Radschin, in der kalten Jahreszeit in Eggenburg, führte Koch im Rahmen einer Führung durch die Ausstellung aus.

Kaum zu überblicken sind Umfang und Reichtum seines Lebenswerkes. Seine erzählfreudigen Bildwelten erfordern konzentrierte Betrachtung, denn es sind die Details, unscheinbar oder versteckt, die es zu entdecken, zu verstehen und zu empfinden gilt. Die Möglichkeit dazu schuf Neuwirth selbst durch die letztwillige Widmung seiner Wohnung in Eggenburg und die Übergabe eines ansehnlichen Werkbestandes an die Landessammlung NÖ.