Eggenburg in Schwarz-Weiß-Ansichten: Ausstellung des Fotoclubs

Eggenburg in Schwarz-Weiß, so heißt das Thema der Ausstellung des Fotoclubs Eggenburg in der Rechtsanwaltskanzlei "Dr. Boran". Obmann Harald Veigl und Gastfotografin Rechtsanwaltsanwärterin Tina Mende freuten sich über das gemeinsame Projekt.

Foto: Irene Tutschek