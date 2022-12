Exponate aus der Pfarrchronik Theras

Anlässlich des Festes des Hl. Nikolo umrahmte Religionslehrerin Christine Schöffmann mit Schülern und Musikern der Trachtenkapelle Theras die Messfeier in der Pfarrkirche. Im Anschluss verteilte der Heilige Nikolaus in der Kirche kleine Geschenke an die Kinder.

Rupert Ludl, Leiter des Bildungs- und Heimatwerkes Sigmundsherberg stellte im Pfarrhof die Chronik der Pfarre Theras mit Exponaten und Schautafeln vor. „Vor 910 Jahren wurde Theras ersturkundlich erwähnt. Geschichte prägt, es gibt keine Gegenwart und Zukunft ohne Vergangenheit“ erklärte Rupert Ludl.

Die Pfarre Theras ist ein gutes Beispiel, wie rasch das Vergangene aus dem Blickfeld verschwindet, wenn Zeugnisse dafür nicht mehr gegenwärtig sind. Neben vielen interessanten Details wurde auch der Großbrand am 23. Mai 1832, bei dem 42 Häuser, die Schule, der Pfarrhof und ein Teil der Kirche abbrannten von Rupert Ludl anhand von Dokumenten der Öffentlichkeit vorgestellt.

Der stimmungsvolle Ausklang das Nikolausfestes wurde im Kellergewölbe des Pfarrhofes gefeiert.

