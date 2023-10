Galerie Weyrich: Kunst aus Gefühl des Augenblicks

Robert und Claudia Weyrich starten die Einzelausstellung der Malerin und Kunsthandwerkerin Mechthild Brebera in ihrer Galerie. Aus der Vielzahl an Bildthemen, die die Künstlerin in ihrem Portfolio hat, wurden Werke ausgewählt, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Claudia Weyrich: „Sie sind abstrakt, gegenständlich oder surreal.“

Die Malerin legt sich auf keine Technik fest und experimentiert gerne mit Materialien und Techniken. Vor zehn Jahren begann Brebera mit Acryl-, Aquarell und Ölfarben zu malen. Ihr Arbeiten entstehen meist aus einer Stimmung oder aus dem Gefühl des Augenblicks, behandelt aber oft aktuelle Themen, berichtete Robert Weyrich. Mechthild Brebera ist Mitglied in mehreren künstlerischen und kulturellen Vereinigungen im In- und Ausland. Ein Querschnitt ihrer Arbeiten ist während der Öffnungszeiten der Galerie Weyrich & Weyrich bei freiem Einstritt zu besichtigen.