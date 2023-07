„Garser Galerie“ kehrt zurück

„Leicht wie der Sommer - Buntes aus Gars“ ist das Thema der diesjährigen Sommerausstellung in der Raiba am Hauptplatz, die Bürgermeister Martin Falk am Freitag, 4. August, um 18 Uhr eröffnen wird.

Fiedler selbst, seine Enkeltochter Ines Fiedler, Gabriela Hohenegger, Sabine Moser, Ludmila Zhantalia und Willibald Zahrl präsentieren ihre Kunstwerke aus den Bereichen Aquarell, Acryl, Design, Illustration, Keramik, Federzeichnung, Linolschnitt und Holzarbeiten.

Der Reinerlös der „Benefiz-Kunst-Tombola“ kommt der Aktion „Mohnzuzlerprinzessin“ zugute, die für notleidende Familien in der Region sorgt.