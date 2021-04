Für Diskussionen im Eggenburger Gemeinderat sorgte der Ankauf der „Neuwirth-Wohnung“ am Kirchenplatz. Das Land NÖ hatte der Stadtgemeinde angeboten, die 67m 2 große Wohnung für 32.000 Euro anzukaufen. Dem Ankauf wurde mit Stimmen von ÖVP und FPÖ bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen der SPÖ zugestimmt.

In der Wohnung, in der der 2012 verstorbene Künstler Arnulf Neuwirth gelebt hat, sollen in den nächsten zehn Jahren jeweils für mindestens vier Stunden an fünf Tagen Werke des Künstlers ausgestellt werden. Das Land will für die Dauer der Ausstellung Werke im Wert von 430.000 Euro dafür zur Verfügung stellen.

Für die SPÖ unklar: „Was machen wir für den Rest des Jahres mit der Wohnung?“, fragte Stadträtin Melitta Hofegger. Laut Bürgermeister Georg Gilli (ÖVP) könne man sich vorstellen, auch andere Events – etwa Fotoausstellungen – darin abzuhalten.

Die SPÖ befürchte Probleme, wenn etwa ein Wasserschaden die Werke beeinträchtigen würde und wollte die Kosten für die Versicherung wissen. Die bezifferte Bürgermeister Georg Gilli mit 900 bis 1.000 Euro. Zudem habe das Land noch 54.000 Euro in die Renovierung der Wohnung – etwa den Einbau einer Nasszelle – investiert.