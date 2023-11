Harmannsdorf: Italo-Feeling in der Galerie

„Stile di Vita mediterraneo“ - Der Süden in Bildern, lautet der Titel der Ausstellung, die derzeit in der Galerie Weyrich & Weyrich in Harmannsdorf zu sehen ist. Die Malerin Renate Hamanek träumt mit ihren Motiven die Sonnenstrahlen und den Sommer des Südens herbei.

Die Malerin greift in ihren Arbeiten, ihren eigenen Weg nach Italien auf. Eine verkürzte Version der Reise können Kunstfreunde derzeit in der Galerie Weyrich unternehmen. Renate Hamernik ist unterwegs in Raum und Zeit. Sie taucht in ihren Werken ein in die Vergangenheit. Und sie verarbeitet dies alles in Bildern, die eng verknüpft sind mit ihrer eigenen Lebenswirklichkeit. „Sammeln, archivieren und neu arrangieren“ - das trägt die Handschrift von Robert Weyrich, der mit Vintage-Kalendern und Skulpturen den Süden in die Galerie trägt.