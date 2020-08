Vor einem Jahr feierten die NÖ Berufsfotografen ihr 180-jähriges Bestandsjubiläum: Aus diesem Anlass präsentierte die Landesinnung Bilder aus verschiedensten Kategorien – wie Presse-, Porträt-, Familien-, Hochzeits-, Akt-, Werbe-, Produkt- und Architekturfotografie auf der Schallaburg. 40 Bilder sind nun im workingspace 4.0 zu besichtigen.

Landesinnungsmeister Christian Schörg eröffnete am Freitagabend die Ausstellung: „Wir sind dankbar für die Möglichkeit, unseren Beruf in diesem Ambiente präsentieren zu dürfen. Die Ausstellung zeigt deutlich das aktuelle künstlerische und handwerkliche Potenzial unserer Kollegen.“ Gehört es heute zum Alltag, mit dem Handy beliebig viele Fotos in kürzester Zeit zu knipsen und mit Filtern zu verschönern, ist es doch eine Technologie, die auf gesammelten Arbeiten vieler Generationen von Tüftlern und Privatgelehrten beruht.

"Viele Grundparameter, die ein perfektes Foto ausmachen, sind gleichgeblieben"

„Trotz der 180-jährigen Geschichte des technischen Fortschritts, der Digitalisierung, der unendlichen Speicherkapazitäten sind viele Grundparameter, die ein perfektes Foto ausmachen, gleichgeblieben“, ergänzte Schörg. „Das richtige Motiv, das Setzen von Licht und der richtige Moment den Auslöser zu drücken, zeichnen einen Fotografen – übersetzt ‚Lichtzeichner‘ – aus“.

Die Landesinnung der NÖ Berufsfotografen hat mit sehr viel Liebe zum Detail eine gelungene Ausstellung zusammengestellt. „Wir wollen mit dieser Ausstellung nicht nur auf die Tradition der Fotografie hinweisen, sondern auch den Berufsstand des modernen Fotografen sprichwörtlich ins rechte Licht rücken“, betonte Hausherr Werner Groiß. „Das workingspace gibt der Kunst einen Raum, sich einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren“, führte er aus. „Zu den Workshops, Seminaren und Ausstellungen kommen monatlich bis zu 600 Gäste in unser Haus.“

Thomas Singer, geschäftsführender Gemeinderat und Vorsitzender der Kunst, Kultur, des Kultus, der Wirtschafts- und Tourismusförderung, fasste die Intention der Ausstellung zusammen: „Wer einen NÖ Berufsfotografen engagiert, hat die Sicherheit, Momente professionell festzuhalten. Vom Familienporträt bis zur Industriefotografie, vom Foto für die Homepage bis zur Reportage.

Die Ausstellung ist noch bis Ende Oktober bei freiem Eintritt während der Öffnungszeiten des workingspace 4.0 zu besichtigen.