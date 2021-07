„Im letzten Semester- Jahr haben unsere Malschüler wunderschöne Bilder und Stabpuppen geschaffen und freuen sich darauf, sie zu präsentieren“, sagte Gabriele Sipöcz im Rahmen einer Vernissage in der Malschule im Atelier Einklang in der Piaristenpassage. In der Mal-Akademie stehen den Kindern und Jugendlichen professionelle Künstler zur Seite. Sowohl der Spaß am gemeinsamen kreativen Schaffen als auch die individuelle Weiterentwicklung der künstlerischen Fähigkeiten stehen bei den Kursen der Kreativakademie im Mittelpunkt.

Das von den Jugendlichen gewählte Thema entsteht ausschließlich aus den Grundfarben. Neben Sipöcz begleitet auch Herbert Puschnik die Kinder auf ihrem künstlerischen Weg, beide zeigen ihnen dabei das zeichnerische Handwerk. Dass die Kinder viel Spaß, Freude und wundervolle Erfahrungen beim kreativen Arbeiten haben, sahen die zahlreichen Besucher an den Bildern der Ausstellung und an der Performance der Jugendlichen mit ihren selbst kreierten Stabpuppen. Puschnik: „Jedes Kind ist kreativ, die Schwierigkeit liegt darin, sich als Erwachsener die Kreativität zu bewahren.“ Die Kinder erhielten abschließend Teilnahmebestätigungen überreicht.

Sommerkurse starten schon am 13. Juli

Kunstinteressierte Kinder von 6 bis 10 Jahren und Jugendliche von 11 bis 19 Jahre haben die Möglichkeit, in der Mal-Akademie ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, neue Techniken zu erlernen und ihr Talent weiter auszubauen. Ab September beginnen die nächsten Maleinheiten unter der „Schirmherrschaft“ der Malakademie NÖ als Fördergeber. Die Sommerkurse starten schon am 13. Juli. Anmeldungen und Infos im Atelier Einklang und unter www.mkmnoe.at sowie unter 0650/3119669. Schnuppertage und Einstieg jederzeit möglich.