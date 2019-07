Er bezeichnet sich bescheiden als "Freizeitmaler", der vor kurzem 70 gewordene Langauer Reinhard Mayerhofer. Im "Freizeitstadl" seines Heimatortes zeigt er seine in gut 50 Jahren entstandenen Bilder.

Nahezu die gesamte Familie und eine große Schar von Freunden war gekommen, um sich ein Bild von den Bildern zu machen, die das "Multitalent" (Freizeitmuseum-Obmann Karl Kühlmayer) zum ersten Mal in der Öffentlichkeit präsentiert.

Auf Mayerhofers Vielseitigkeit spielte auch Bürgermeister Franz Linsbauer an, der etliche Spuren aufzeigte, die sein Vorgänger als Vizebürgermeister hinterlassen hat: als Gemeinderat und Vize, treibende Kraft beim Sportverein und beim Bildungswerk, Redakteur und Illustrator der Monatszeitschrift WILLI (Was In Langau Los Ist), Volksschullehrer und -Direktor, Mitglied der Musikkapelle und Gründer der Jugendkapelle "Die Bande", Leiter der Musikschule und vieles mehr.

Die Federzeichnungen, Illustrationen, Gemälde, Linolschnitte etc. mit großem Bezug zur Heimatgemeinde und zur Natur sind an den nächsten drei Wochenenden (3./4., 10./11., 17./18. August) jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 12 bis 16 Uhr sowie am Sonntag, 25. August (12 bis 16 Uhr) im Stadl des Freizeitmuseums (Sommerzeile 36) zu sehen.