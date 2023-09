Klinikum Horn: Mit Kunst Stress bekämpfen

„Die Hauptkrankheit unserer Gesellschaft ist Stress. Und die beste Form, Stress zu bekämpfen, ist Kunst und Kultur“, sagte Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer im Rahmen der Ausstellungseröffnung im Landesklinikum. Gezeigt werden die Werke im Erdgeschoss, in der physikalischen Ambulanz und in der Wartezone der Dialysestation. Jennifer Schrefl zeigt „realistische Graphitmalerei“, Erich Piffl zeigt Bilder unter dem Titel „Heimat & ferne Länder“.

Das Landesklinikum bildet die Plattform, um die Werke der Künstler einem großen Publikum zu zeigen „Denn an den Bildern gehen täglich viele Patienten und Mitarbeiter vorbei“, stellte kaufmännischer Direktor Franz Huber fest. Die ehemalige Landtagsabgeordnete Marianne Lembacher stellte in einer Laudatio die beiden Künstler und deren Werke vor. Jennifer Schrefl als junge Künstlerin, die früh begonnen hat zu zeichnen, hat einen großartigen Werdegang mit ihrer fotorealistischen Graphitmalerei. „Man glaubt, dass ihre Werke Schwarz-Weiß-Fotos sind“, betonte Lembacher. Und auch Autodidakt Erich Piffl hat in frühester Kindheit mit dem Malen begonnen. Neben seiner beruflichen Laufbahn begleitet Piffl die Kunst ein Leben lang. Die Inspiration für Piffls Bilder stammen aus der ganzen Welt, diese hat er in seinem Beruf bereist. „Man sieht sehr viel, wenn man in Ländern und Städten unterwegs ist und ich bin ein guter Beobachter“, sagte der Künstler.

Linsbauer eröffnete in seiner launigen Art die Ausstellung. Die gelungenen Gesamtkomposition der 75 Bilder ist bis Jahresende zu besichtigen. „Ladies' Sound“ mit Daniela Reiß und Pia Toifl umrahmte mit musikalischen Beiträgen die Vernissage.