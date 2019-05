Arkaden, die Schatten werfen, oder die Motorhaube eines Buick und ein makelloses Dach, bei dem sich ein einziger Ziegel gelöst hat. „Strukturen“ sind überall, wie 34 Mitglieder des Fotoclubs Eggenburg im Stift Geras zur Schau stellen. 136 Fotos fokussieren auf Linien und Formen im Kleinen und Großen.

„Das kann ja heiter werden“, dachte sich aber Prior-Administrator Conrad Kurt Müller, als er zum ersten Mal den Titel der Ausstellung las. „Wen kann das interessieren? Der Begriff allein ist trocken und langweilig.“ Viele interessiert das: Der Marmorsaal im Stift war bei der Eröffnung am Montagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Prior-Administrator selbst ließ sich nach eingehender Beschäftigung eines besseren belehren.

Elefanten-Hintern und leere Flaschen vor Linse

„Ob das nun den Hintern eines Elefanten betrifft oder die Flaschen, die leider leer sind: Die Bilder zeigen oft ungeahnte Strukturen“, erklärt er. Die Hobbyfotografen überraschen gern: Die Gäste sind spürbar erstaunt, wenn sie durch die Bischofszimmer, den Konventgang und die Säulenhalle spazieren.

„Ein Foto ist nicht nur ein Zettel, der bedruckt ist“, betont Bürgermeister Johann Glück, der die Ausstellung als überwältigend bezeichnet. Für Obmann Harald Veigl kam eine große Vielfalt zutage, dank der individuellen Herangehensweise der einzelnen Fotografen. Der Fotoclub ist zum ersten Mal Gast im Stift und ließ als Novum einige Fotos auf Leinen (statt Papier) drucken. Sie wirken tatsächlich anders, ohne Rahmen und grauem Papier als Hintergrund.

Ausstellung ist in den Herbst hinein zu sehen

Bundesrätin Andrea Wagner erinnert in ihrer Eröffnungsrede daran, in der schnelllebigen Zeit innezuhalten. Viel zu oft wische man am Smartphone von einem Foto zu nächsten. Aber nur wenn man sich beim Betrachten Zeit nimmt, könne man ein Auge für Details und fürs große Ganze entwickeln.

Nicht nur das Auge durfte verwöhnt werden, sondern auch das Ohr– mit Franz Binder (Gitarre) und Sigrid Brandstetter (Gesang). Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober zu sehen.