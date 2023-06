„Wia z'Haus“ im Museum

„Wia z’Haus“ ist die Ausstellung, gestaltet von Rudolf Winglhofer und Manuela Heuing mit Unterstützung von Anton Ehrenberger, betitelt, die sich mir der reichen Tradition der Wirtshauskultur in Gars beschäftigt.

In der Ausstellung werden hauptsächlich Objekte, welche im Wirtshaus gebräuchlich waren, ausgestellt. So soll das Flair einer Wirtshausszene nachempfunden werden. Zu sehen sind unter anderem historische Fotos, eine originale Jukebox, ein Flipper, ein nachgestellter Schanigarten samt Küche und eine Wirtshausstube. Interaktiv kommt auch der „Museumswirt“ aus Puchberg am Schneeberg humoristisch zu Wort.

Vernissage ist am Freitag, 23. Juni, um 18.30 Uhr, für die musikalische Umrahmung sorgt „Werkelmann“Oliver Maar, Natursänger, Humorist und Kunstpfeifer mit mehreren historischen Drehorgeln, die mit Stiftwalzen und Lochkarten gesteuert sind. Die Ausstellung ist bis 24. September an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geöffnet.