Wie Künstler die Stadt sehen

„Danke, Wolfgang Andraschek-Holzer!“ für die Ausstellung „Künstler sehen Horn“ – das war der einhellige Tenor der Besucher im Museum Horn. Über 110 Künstler – vom Amateur bis zum akademischen Maler – zeigen hier die Stadt Horn nicht nur aus verschiedenen Blickwinkeln, sondern auch in den unterschiedlichsten Techniken und Stilen.

Mit den Worten von Räuberhauptmann Grasel bei dessen Hinrichtung „Jessas, so vül Leit!“, zeigte sich Andraschek-Holzer glücklich über die Ausstellungseröffnung und erzählte die fabelhafte Geschichte der Bilder. Denn einige der 150 Bilder wurde eigens für die Ausstellung im Museum Horn neu angefertigt. Viele Horn-Ansichten aus Privatbesitz sind hier als Leihgaben erstmals dokumentiert. Museums-Leiter Anton Mück gratulierte Andraschek-Holzer, der es geschafft habe, Geschichte ein Stück greifbarer zu machen und auch aktuelle Beiträge für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Andraschek-Holzer selbst meinte, die Ausstellung fungiere nicht als entbehrlicher Luxus, sondern als unerlässliches Werkzeug niveauvollen Genusses und bleibenden Erkenntnisgewinns“.

In Bildern kommt Tatendrang zum Ausdruck

Bei der Ausstellung ist das gesamte Museum Bühne für die Sichtweisen der Künstler über die Stadt. Eine Bilderwelt, in die es einzutauchen lohnt. Auf jeden Fall droht der Betrachter in den Motiven zu versinken. „Die Künstler verarbeiten Gefühle, Stimmungen, Erlebnisse und bringen Lebenslust und geballten Tatendrang zum Ausdruck“, erklärte der Kurator.

Mit dem Bild „Picknick im Grünen“ von Norbert Christoph Schröckenfuchs – auch das Titelbild des zur Ausstellung erschienenen Katalogs – ist das Gendern in Horn angekommen. „Es bleibt zu hoffen, dass durch die Ausstellung mancher Bewohner der Stadt Horn seine direkte Umgebung, das ihm vertraute und vielleicht tägliche gesehene Stadtbild mit neuen Augen wahrnimmt“, ergänzte Museumsvereins-Obmann Gilbert Zinsler.

Landesrat Ludwig Schleritzko gratulierte zu den immer wieder sehr faszinierenden Ausstellungseröffnungen, die er in Horn erleben dürfe. „Ausstellungen mit unterschiedlichsten Zugängen von Kunst und Kultur, von Künstlern, die hier in Horn ihre wichtigste Prägung erfahren hätten. Horn sei eine moderne, der Tradition verbundene, nach vorwärtsblickende, kunstidentitätsstiftende Stadt. „Bewahren wir uns diesen Geist und schauen wir, dass die Kulturstadt Horn weiter im Aufwind bleibt“, so Schleritzko.

Ein Katalog als faszinierender Gang durch die Stadtgeschichte wurde dank der Unterstützung durch den Museumsverein aufgelegt und ist im Museum Horn zu erwerben. Das Team von Gilbert Zinsler verwöhnte die Gäste kulinarisch. Die Ausstellung „Künstler sehen Horn“ ist bis Ende November im Museum Horn zu besichtigen.

