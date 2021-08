Exakt am 877. Stiftungstag des Klosters Altenburg, am 25. Juli, wurde in einer kleinen Feierstunde unter Beisein des großzügigen Stifters Karl Irsigler, Bezirkshauptmann Johannes Kranner und seiner Frau Maria Luise, Irmgard Marboe und dem ehemaligen Kulturstadtrat von Wien, Peter Marboe und Monika Dachs sowie Vertretern von Stift Altenburg das sogenannte „Schwarze Kabinett“ eröffnet.

Universitätsprofessor Karl Irsigler schenkte dem Stift zwei Schmidt-Gemälde. Andreas Anker

Damit wird jener neu gestaltete exklusive Ausstellungsraum bezeichnet, der mitten in der spektakulären „Sammlung Arnold“ liegt und einen kleinen, aber höchst bedeutenden Schwerpunkt zum Barockmaler Martin Johann Schmidt präsentiert. In der „Sammlung Arnold“ nehmen die Werke Martin Johann Schmidts, auch „Kremser Schmidt“ genannt, einen wichtigen Stellenwert ein. Der in Grafenwörth geborene und in Krems-Stein gestorbene Künstler zählt bis heute zu den renommiertesten mitteleuropäischen Barockmalern und genoss neben Paul Troger (siehe auch Seiten 28/29) und Franz Anton Maulbertsch internationale Bekanntheit. Zahlreiche Fachleute setzen seinen Tod 1801 mit dem Ende der Barock-Ära gleich. Heuer jährt sich sein Todestag zum 220. Mal, Grund genug für das Stift Altenburg, diesem Künstler einen Schwerpunkt zu widmen.

Herausragende Werke des „Kremser Schmidt“

Der in elegantem Schwarz gehaltene Ausstellungsraum birgt nun neben je einem ausgewählten Bild des Wachauer Malers aus der „Sammlung Arnold“ und aus der „Sammlung Stift Altenburg“ auch die beiden 2019 von Universitätsprofessor Irsigler dem Stift zum 875. Geburtstag geschenkten Gemälde „Maria mit Jesuskind, von Engeln verehrt“ und „Maria als Braut des Heiligen Geistes“.

Der weltweit berühmte Mediziner hatte die beiden Gemälde des „Kremser Schmidt“ von seiner Mutter zur Promotion geschenkt bekommen und überließ sie als langjähriger Begleiter der Altenburger Musikakademie dem Stift. Beide Werke waren bis 2019 in privatem Besitz und sind somit erstmals der Öffentlichkeit zugänglich.

Ein weiteres Bild von Martin Johann Schmidt aus der „Sammlung Stift Altenburg“ wird nach seiner Restaurierung diesen Sammlungsschwerpunkt im neuen „Schwarzen Kabinett“ vervollständigen.