Die Stadtgemeinde Horn ist die „Kulturfreundlichste Gemeinde im Bezirk Horn“ konstatierte die gemeinnützige Organisation Kultur.Region.Niederösterreich. „Das ist eine Auszeichnung, auf die wir natürlich sehr stolz sind“, kommentierte Kultur-Gemeinderat Martin Seidl die Ehrung am 26. Februar im Landtagssaal in St. Pölten. Organisiert wurde diese Wahl bereits zum zweiten Mal von der Kultur.Region.Niederösterreich.

Für Seidl ist die Auszeichnung Zeugnis, dass im Kultur-Bereich in Horn etwas passiere, das es Wert ist, ausgezeichnet zu werden. In Summe sei es der Mix aus herausragenden Veranstaltungen wie Allegro Vivo oder dem Festival Szene Waldviertel, durch die Horn ein gewisses Alleinstellungsmerkmal habe, und den vielen „kleinen“ Veranstaltungen. Verantwortlich für das rege Kulturleben der Stadt seien einerseits versierte Kräfte wie Toni Kurz, der im Vorjahr den Kulturpreis der Stadt erhalten hatte, und jungen Künstlern. „An denen sieht man, dass man sich auch um die Zukunft der Kultur in Horn keine Sorgen zu machen braucht“, lobt Seidl.

Freude herrscht auch bei Bürgermeister Jürgen Maier, der meint, dass sich die finanzielle Unterstützung, die die Gemeinde in den vergangenen Jahren in die Kultur gesteckt habe, gelohnt habe. „Wir sehen, was Kultur einer Stadt bringen kann“, sagt Maier. Hervorheben müsse man auch Vereine wie Gesangsverein und Stadtkapelle, die oft als selbstverständlich angesehen werden, aber die Basis der Kultur in Horn bilden.

Auch Ehrenamtliche tragen Kulturarbeit mit

Die Wahl zu den „Kulturfreundlichsten Gemeinden“ der Bezirke wird durchgeführt, um die aktive Kulturarbeit und abwechslungsreichen Angebote in den 573 Gemeinden Niederösterreichs ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken. Bewertet wurde die Bandbreite des regionalen Kulturangebots, nachhaltige Kulturvermittlung, Feste- und Feierkultur, Kultur an ungewöhnlichen Orten sowie die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kulturschaffenden.

Damit Kultur und Bildung in den Regionen des Landes blühen können, brauche es innovative, moderne und zukunftsorientierte Gemeinden, die mit ehrenamtlich engagierten Menschen kulturelle Angebote schaffen, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Ich möchte Bürgermeistern, aber auch Ehrenamtlichen ein herzliches Dankeschön aussprechen, dass durch ihre Arbeit Niederösterreich liebens- und lebenswert bleibt“, sagte sie bei der Feier.

Wie sehr Kultur und Bildung bewegen, zeigt eine Studie, nach der knapp 80.000 Menschen ehrenamtlich für Kultur und Bildung unterwegs sind.