Josef Zemliczka ist Ehrenbürger

„Vor 23 Jahren bist du nach Gars gekommen“, erinnerte Bürgermeister Martin Falk in seiner Festansprache, dass Josef Zemliczka, der schon einige Zeit vorher zwei Jahre als Kaplan in Gars gewirkt hat, im September 1999 seine seelsorgliche Tätigkeit hier aufgenommen hat, ehe er seit Herbst des Vorjahres seine Pension in Horn genießt. „In dieser Zeit hast du laut meiner statistischen Hochrechnung 575 Kinder getauft, 1150 Leute auf ihrem letzten Weg begleitet, 58 Trauungen vollzogen und fast 2.400 Messen gefeiert.“ Nicht eingerechnet sei dabei die Vielzahl der Krankensalbungen, Firmungen oder Geburtstagsfeiern. „Eine wahrlich stolze Bilanz!“

Für sein verdienstvolles Wirken wurde ihm nun die Ehrenbürgerschaft verliehen, die unter anderem gewährleistet, dass die Gemeinde ihm in Notfällen zur Seite steht (Falk: „Die tägliche warme Mahlzeit wird die Gemeinde wohl stemmen!“) und auch, so wie es vereinbart ist, Zemliczka in einem Ehrengrab in Gars bestattet. „Aber jetzt feiern wir!“

„Womit habe ich diese Ehre verdient?“, fragte Zemliczka, ehe es ans Feiern ging, „ich habe nur meine Aufgabe erfüllt, mit den Leuten hier gelebt und gemeinsam vieles durchgezogen.“ Diese Auszeichnung gehöre allen, die ihn in dieser Zeit unterstützt haben. Und schloss mit einem Scherz, wie man es von ihm gewohnt war, in Richtung Falk: „Ich habe immer gesagt, ich bin im September 1999 gekommen, du im Oktober als Bürgermeister. Wir haben Gars ins neue Jahrtausend geführt ...“