KSG ist Top-Lieferant

Ergebnisse, die sich sehen lassen können, erreichte die KSG Austria GmbH bei der heurigen Lieferantenbewertung der Firma Frequentis. Der Zitternberger Leiterplattenhersteller rangiert bei insgesamt rund 400 Betrieben, die das Unternehmen Frequentis beliefern, auf dem dritten Platz. Bewertet wurden die Schwerpunkte Qualität, Preis, technischer Support, Betreuung und Nachhaltigkeit.

Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das Unternehmen trägt maßgeblich zur erfolgreichen Durchführung von Sicherheitsaufgaben in Leitstellen auf der ganzen Welt bei. Viele Kunden von Frequentis bewältigen täglich sicherheitskritische Situationen, in denen jede Sekunde zählt. Deshalb brauchen sie absolutes Vertrauen in die Systemlandschaft, die sie einsetzen.

„Wir freuen uns und sind sehr stolz, dass Frequentis die bereits seit 1996 bestehende und erfolgreiche Zusammenarbeit mit uns bereits zum wiederholten Male auszeichnet. Unseren Kunden ein starker Partner in allen Fragen rund um die Leiterplatte zu sein ist der Dreh- und Angelpunkt unserer smarter-together-Mentalität. Wir betrachten den Award als großen Ansporn, den bereits eingeschlagenen Weg weiter zu gehen“, so Kornel Schmidt, Geschäftsführer bei KSG Austria.

KSG produziert Leiterplatten in allen Technologien vom Muster bis zur Serie für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und den internationalen Markt. Zur Unternehmensgruppe gehören die KSG GmbH im sächsischen Gornsdorf sowie die KSG Austria GmbH in der Garser Katastralgemeinde Zitternberg. Mit einem Jahresumsatz von 139 Millionen Euro im Jahr 2022 und rund tausend Mitarbeitern ist KSG ein führender Hersteller von Hightech-Leiterplatten in Europa.