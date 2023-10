Sportgütesiegel für zwölf Schulen im Bezirk Horn

Grundlage für die Verleihung des Sportgütesiegels in Bronze, Silber oder Gold war die Bewertung der verschiedensten Bewegungsangebote und -möglichkeiten, die in den diversen Schulen den Schülern im Unterricht, durch Schulveranstaltungen (Winter-, Sommersportwochen), schulbezogenen Veranstaltungen (Schulwettkämpfe) und auch in den Pausen angeboten werden. Die Auszeichnungen wurden in verschiedenen Kategorien vergeben.

„Bewegung und Gesundheit stehen beim Schulsport-Gütesiegel im Vordergrund“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Das Gütezeichen holt diejenigen Schulen vor den Vorhang, die sich speziell für Gesundheit und Sport einsetzen und mit Aktionen und Initiativen Schülerinnen und Schüler zu mehr Bewegung animieren. Es ist erwiesen, dass sich Bewegung positiv auf den Lernerfolg auswirkt und die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen gefördert wird. Ich gratuliere allen ausgezeichneten Schulen sehr herzlich zu ihren Gütesiegeln.“

Aus dem Bezirk Horn erhielten die Volksschulen Altenburg, Drosendorf, Irnfritz, Japons, Langau und Röhrenbach die Auszeichnung in Bronze, Silber gab es für die Volksschulen Geras und Weitersfeld, Gold für die Volksschulen Gars und Horn. In der Kategorie Mittelschule wurde die Schule in Irnfritz mit dem Goldenen Sportgütesiegel ausgezeichnet, in der Kategorie der Sportmittelschulen die SMS Gars. Die Auszeichnungen überreichten Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrat Christoph Luisser und Bildungsdirektor Karl Fritthum. Die Lehrer-Band des Horner Gymnasiums, die „Crazy Teachers“, umrahmte die Veranstaltung mit flotten Musikstücken.