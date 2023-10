Bei Wandertag in Mixnitz auch Funktionäre geehrt

Bürgermeister Reinhard Nowak, Unionvertreter Leopold Schogger und Moderator Erich Gschweicher (1., 5. & 7. von rechts) überreichten Ehrenzeichen der Union NÖ in Silber an Reinhard Nirnberger, Berthold Eder, Günther Gschweidl sowie Christian und Erich Dittrich, bzw. das Ehrenzeichen in Bronze an Harald Schmidt und Stefan Reinthaler (v.l.) und in Gold an Friedrich Eidher (6. von rechts) für ihre Verdienste um die Union Mixnitz.

Foto: Leo Nowak