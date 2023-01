Neujahrsempfang in Röhrenbach: Abend der Vielfalt

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Fünf Moderatoren und rund 30 Gäste auf der Bühne – und dennoch endete die Veranstaltung nach nicht einmal zwei Stunden auf die geplante Minute genau. Der Neujahrsempfang in Röhrenbach war – wie in der Gemeinde üblich – top organisiert und einmal mehr abwechslungsreich und informativ.

Und der Höhepunkt der Veranstaltung wurde gleich zu Beginn vorgenommen. Herbert Gallée wurde mit der Silbernen Ehrennadel der Gemeinde Röhrenbach geehrt. Gallée war, wie die NÖN berichtete, im vergangenen Juli nach zwei Jahren als Vizebürgermeister zurückgetreten, seit 2015 war er Mitglied des Gemeinderates. Diese Entscheidung habe der Gemeinde „das Herz gebrochen. Du hast in schwierigen Zeiten viel für die Gemeinde erreicht“, streute Bürgermeister Gernot Hainzl seinem Ex-Vize Rosen. Die Entscheidung, sich künftig auf die Jagd konzentrieren zu wollen – Gallée wird als Nachfolger von Karl Ruttenstock als Bezirksjägermeister gehandelt – sei zu akzeptieren.

Hainzl stellte dann die Pläne der Gemeinde für die kommenden Monate vor – und hob dabei die Sanierung der Dorfstraße in Röhrenbach und den gemeinsam mit der Gemeinde Brunn geplanten Glasfaser-Ausbau hervor.

Jugend und Vereine vor den Vorhang geholt

Danach hatte dann Stefan Grusch seinen ersten offiziellen Auftritt „als Bezirkshauptmann von Gmünd“ im Bezirk Horn, wie er selbst sagte. Grusch, der ab März wie berichtet neuer Bezirkshauptmann in Horn wird, erklärte dabei, warum er der ideale Bezirkshauptmann für Horn sei: „Ich habe an allen BHs im Waldviertel und auch in Hollabrunn, also im Weinviertel gearbeitet. Damit bin ich prädestiniert für den Bezirk Horn, der ja die Nahtstelle zwischen dem Wald- und dem Weinviertel ist“, so Grusch. Und gab dann zu, dass er diesen Auftritt eigentlich zunächst nicht machen wollte: „Aber ihr kennt euren Bürgermeister. Der ist so stur, wenn sich der etwas in den Kopf setzt ...“

Nachdem Gemeindeärztin Birgit Nachtmann über die derzeitige Corona-Situation aufklärte – und weiter an eine hohe Impfbereitschaft der Bevölkerung appellierte – war die Jugend am Wort. Mit Katrin Jamy-Stowasser (HTL Krems), Daniel Krippel (Landmaschinentechniker), Daniel Gutsch (Lehrabschluss bei Straßenmeisterei Eggenburg) und Clemens Krippel (Feuerwehr-Jugendleistungsabzeichen in Gold) wurden vier junge Röhrenbacher auf die Bühne geholt, die im abgelaufenen Jahr Ausbildungen abgeschlossen haben.

Danach legten die Kommandanten der vier Feuerwehren der Gemeinde und die Obleute der – vor allem angesichts der Gemeindegröße – vielen Vereine Berichte über Neuigkeiten aus ihren Organisationen ab. Musikalisch zeigte übrigens der Chor der Landjugend mit einer Hommage an den Frieden auf.

