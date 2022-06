Feierliche Segnung: Kapelle soll Ort des Trostes sein

Die renovierte Kapelle in Autendorf wurde im Rahmen eines kleinen Festes durch Pfarrer Berthold Stadler neu gesegnet. Mit einem Bittgang zu den beiden Marterln wurden die Feierlichkeiten gestartet. Die Bitten um Schutz vor Blitz, Hagel, Unwettern und Katastrophen sowie um Wachstum von Früchten auf Fluren und in Gärten wurden in die Rosenkranzgebete eingefügt, die während des Bittganges gebetet wurden. Bei der Festmesse meinte Stadler, die neue Kapelle möge ein Kraftplatz für viele Menschen werden. Sie soll für Besucher ein Ort des Trostes in Sorgen und Nöten sein, aber auch ein Ort des Dankes und des Gebetes.

Dorfbewohner leisteten 150 freiwillige Stunden

Anschließend bedankte sich Ortsvorsteher Paul Nachtnebel bei seinen Freunden des Ortes für die 150 ehrenamtlichen Stunden beim Umbau der Kapelle, sowie bei der Stadtgemeinde Drosendorf für den großen finanziellen Zuschuss von 6.000 Euro für die Fassadenrenovierung.

Autendorf selbst steuerte 1.500 Euro für die Innenrenovierung bei, auch Blumenkisterl und Handläufe wurden angeschafft. Bürgermeister Josef Spiegl dankte ebenfalls den Bürgern und hoffte auf einen weiteren guten Zusammenhalt im Dorf. Nachtnebel sprach Maria Nagl besonderen Dank aus. Sie kümmert sich schon seit vielen Jahren um den Blumenschmuck, die Belüftung und die Reinigung in und vor der Kapelle.

Anschließend wurden die Gäste zu einem gemütlichen Beisammensein mit Imbiss und Getränken in das Milchhaus eingeladen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.