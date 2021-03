Damit will man zurück zu den Wurzeln, die das Festival - damals noch als „Szene Bunte Wähne" vor 30 Jahren in der Region geschlagen hat. Verantwortlich für die „alte Neuausrichtung" ist der neue künstlerische Leiter Holger Schober-Dufek, der die Festival-Leitung mit Anfang des Jahres von Stephan Rabl übernommen hat, die NÖN berichtete:

Der neue Name soll die Rückbesinnung, Theater speziell für junges Publikum zu machen, zum Ausdruck bringen. Als Termin für die Präsentation wurde daher der Tag vor dem „Welttag des Theaters für junges Publikum" am 20. März gewählt. Mit dem „Gender-Sternchen" im Namen will man übrigens zeigen, dass man bei den Darstellern oder Regisseuren Geschlechterparität anstrebt - aber auch beim Publikum „Angebote für jeden" liefern möchte.

Kreiert wurde für das Festival auch ein neues Maskottchen, für das demnächst ein eigener Name gesucht werden soll. Gespielt werden soll vom 1. bis 10. Oktober in Horn, als weitere Spielorte sind Allentsteig, Raabs und Irnfritz angedacht. Die Programmpräsentation wird im Mai erfolgen. Was Schober-Dufek schon jetzt verrät: Es wird wieder ein stärkeres Angebot an und eine stärker Einbindung von Schulen in das Festival geben.