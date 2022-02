Waldviertler erinnert sich an „seine“ Olympischen Spiele

Er gilt als echtes Unikat in der Waldviertler Sportszene: Der gebürtige Bad Großpertholzer Georg Kuttner ist der bis dato einzige Winter-Olympia-Teilnehmer, den das Waldviertel hervorbrachte. Als damals 29-Jähriger nahm er 1998 bei den Spielen in Nagano (Japan) im Viererbob-Bewerb teil und belegte mit Lenker Kurt Einberger, Thomas Bachler und Michael Müller Rang 18.

„Es war wahrscheinlich das unfairste Rennen, das ich jemals gefahren bin“, erinnert sich Kuttner. „Es hat nur geregnet, die Kühlanlagen sind richtig abgetaut.“ Aber auch so hätte er sich im Bob von „Österreich II“ nicht unter den Top-10 gesehen. „Ein bisschen besser hätten wir aber schon abschneiden können.“ Eigentlich hätte Kuttner mit Lenker Hubert Schösser auch noch im Zweierbob-Bewerb antreten sollen. Nachdem es aber Probleme rund um Schössers Schlitten gab und der nicht mehr antreten wollte, musste gezwungenermaßen auch Kuttner passen.

Auf der Bob-Bahn hat er mit uns trainiert und war ein ganz normaler Typ.“ georg kuttner über Prinz Albert von Monaco.

Unvergessen bleibt für den Waldviertler das „Olympia-Feeling“. „Im olympischen Dorf lebten wir zwar auch wie in einer Bubble, aber es war großartig. Wenn wir Zeit hatten, haben wir bei anderen Bewerben zugesehen.“ Eishockey mit dem österreichischen Nationalteam beispielsweise stand am Programm. Oder mit Kanada. „Wir haben Superstars wie Wayne Gretzky hautnah erlebt. Der hat uns gleich mit der kanadischen Delegation in die Halle reingeschmuggelt.“ Auch im Eiskanal hatten Kuttner & Co. einen weltberühmten Mann hautnah an ihrer Seite: Prinz Albert von Monaco trat für das Fürstentum als Bobfahrer an. „Privat war er unnahbar, weil da gleich ein Security gekommen wäre, wenn du auf ihn zugegangen wärst. Auf der Bob-Bahn hat er mit uns trainiert, war ein ,Du-Freund‘ und ein ganz normaler Typ.“

Kuttner kam über die Leichtathletik, wo er auf die 110m Hürden und den Stabhochsprung („mit Tendenz zum Zehnkampf“) spezialisiert war, als Anschieber zum Bobfahren. Hier waren seine Kraft und Schnelligkeit gefragt.

Nach Olympia 1998 war aber Schluss. „Ich hatte eine junge Familie. Da fällt es nicht leicht, wenn du von Anfang November bis Ende Februar weg bist. Ich bin heimgekommen, hab‘ die Tasche in die Ecke gestellt und das war‘s.“ Nur einmal saß Kuttner noch in einem Bob: „Da hab‘ ich bei einer Gästefahrt in Innsbruck den Bremser gemacht.“

Heute ist der ehemalige Oympia-Teilnehmer 53 Jahre alt und ist – wie zu seiner aktiven Karriere – als Lehrer, Erzieher und Haustechniker im Sportinternat Hollabrunn tätig. Von der „Droge Sport“ ist Kuttner weg. „Bobsport ist medial fast nicht präsent – obwohl Österreich gar nicht schlecht aufgestellt ist.“ Mit Teilen seiner damaligen Kollegen hat er sporadisch Kontakt, mit anderen gar nicht mehr. Ob er sich Olympia im TV ansieht? „Möglich – aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir die Bob-Bewerbe schon in den Kalender eingetragen hätte.“

Neben Kuttner erfuhr mit Claudia Lösch aus Neupölla eine weitere Waldviertlerin Sportlerin den olympischen Gedanken. Die Behinderten-Skiläuferin startete bei vier Paralympics (2006 Turin, 2010 Vancouver, 2014 Sotchi, 2018 Pyeongchang) und holte dabei zweimal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze.

