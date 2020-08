Wird das Naturfreibad nur mehr auf eigene Gefahr benützbar sein können? Das ist zumindest ein Gesprächsthema in der Stadt – und die NÖN fragte nach.

„Die Überlegung ist eine verkürzte“, sagt Bürgermeister Jürgen Maier dazu. „Was uns vorschwebt, ist die Öffnung des Freibades nicht nur während des Sommers, sondern auch den Rest des Jahres.“ Das Gelände ist derzeit maximal vier Monate offen, in dieser Zeit muss der Benutzer Eintritt zahlen. Die Stadt überlege eine Umgestaltung und eine ganzjährige öffentliche Zugänglichkeit; derzeit befinde man sich in einer Brainstorming-Phase.

NOEN Jürgen Maier: „Das Rechtliche wird in der Diskussion geklärt werden.“

„Da sind wir in den Kinderschuhen“, erklärt Maier. „Aber wir wollen attraktiver für Familien und für Kinder werden und dafür Geld in die Hand nehmen.“ Die Wasserqualität stehe dabei ebenso im Fokus. „Und das Wasserwerk, das mitten im Bad steht, wollen wir auch nutzbar machen.“

Will man langfristig an der Kostenschraube drehen? „Naja, die Pflege habe ich trotzdem, so viel spare ich mir nicht“, antwortet der Bürgermeister. „Wir haben ein riesiges Areal mitten in der Stadt, das wir aufwerten wollen. Und wenn wir investieren und einen Batzen Geld in die Hand nehmen, sparen wir uns nichts.“

„Man muss das Projekt in zwei Varianten denken, einerseits die gestalterischen Möglichkeiten, die wir haben“, führt er aus. „Das Rechtliche ist eine andere Frage, das in der Diskussion geklärt werden wird.“