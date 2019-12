Wie schon einige Male zuvor, wurde eine 43-jährige aus Bad Traunstein am 20. September dieses Jahres durch Klopfgeräusche gegen 1.45 Uhr aus dem Schlaf gerissen.

Die dreifache Mutter öffnete das Fenster und sah ihre Vermutung bestätigt: Ein Nachbar (28) hackte wieder einmal Holz und verheizte es in einer Feuerschale.

Nach ihrer Bitte um Ruhe und der Ankündigung, sonst werde sie die Polizei rufen, verschwand der 28-Jährige kurz, um mit einer Luftdruckpistole (CO 2 ) wieder aufzutauchen: „Ich wollte zum Beweis ein Foto machen, da sehe ich, dass er eine Waffe hat, auf mich zielte und schoss. Ich alarmierte die Polizei. Der Beamte hörte während des Gespräches auch die Knallgeräusche. Der Nachbar hat in regelmäßigen Abständen immer wieder geschossen. Ich hatte so einen Schock, wir hatten doch nie einen Streit“, schilderte die Waldviertlerin im Zeugenstand den nächtlichen und für sie nicht nachvollziehbaren Spuk.

Späte Entschuldigung des 28-Jährigen

Die Kinder würden sich fürchten, und sie lasse sie aus Angst vor dem unberechenbaren Nachbarn auch nicht mehr in den Garten, aber seither habe er Ruhe gegeben, erzählt sie.

Eine plausible Erklärung konnte oder wollte der 28-Jährige vor Gericht nicht abgeben. Er sei betrunken gewesen und könne sich an nichts erinnern, beteuerte er. Letztlich räumte er aber die Möglichkeit einer Schussabgabe ein. Erst nach mehrmaliger Nachfrage der Richterin bequemte sich der 28-Jährige zu einer Entschuldigung beim Opfer.

Für den bislang unbescholtenen Angestellten setzte es vier Monate auf Bewährung.