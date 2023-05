Baden im Bezirk Horn: Jetzt fehlt nur noch die Sonne

Die Maibäume stehen, der Wonnemonat Mai hat begonnen. Die meisten Gemeinden wollen in den kommenden Wochen auch ihre Freibäder öffnen. Die NÖN hat sich einen Überblick verschafft, wo man heuer im Bezirk Horn am schönsten baden kann.

Die wohl neueste Bademöglichkeit im Bezirk bietet der Stadtsee Horn, der im Vorjahr eröffnet wurde. Die erste Badesaison sei auch sehr gut angelaufen, erzählt Bürgermeister Gerhard Lentschig. „An manchen Wochenenden mit gutem Wetter waren bis zu 1.200 Badegäste da. Das sind sehr hohe Zahlen, über die wir uns natürlich gefreut haben“, erzählt Lentschig der NÖN. Die Gemeinde hoffe, heuer an die erfolgreiche Saison des Vorjahres anschließen zu können. Besonders erfreut zeigt sich Lentschig über die Tatsache, dass sich der Stadtsee in der Region schnell herumgesprochen habe: Die Besucher seien auch aus anderen Bezirken angereist, um das kühle Nass in Horn genießen zu können.

Aus dem großen Besucherandrang habe man gelernt und für heuer einige Verbesserungen vorgenommen. So wurden die Sanitäranlagen vergrößert und am Kinderspielplatz können sich die Kleinsten nun über einige neue Sandspielgeräte freuen, berichtet Lentschig.

Gemeinden investieren laufend in ihre Bäder

Eine umfangreiche Sanierung hat das Freibad der Marktgemeinde Sigmundsherberg hinter sich. Schon im letzten Jahr wurde hier eine neue Pflasterung verlegt und das Buffet modernisiert. Nun wurde auch noch der gesamte Zaun erneuert, womit die Sanierung abgeschlossen werden konnte. Bürgermeister Franz Göd berichtet, dass auch die Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren laufen: „Wir sind bereit – nur noch das gute Wetter fehlt!“

Neues gibt es auch vom Naturteich in Geras zu berichten. Ab heuer soll nämlich kein Eintrittsgeld mehr verlangt werden. „Wir wollen, dass der Badeteich für alle frei zugänglich ist“, erzählt Bürgermeister Hans Glück. Im Moment berate man sich mit der Bezirkshauptmannschaft, eine Einigung soll bald vorliegen. Der Hintergrund ist ein finanzieller: Der Betrieb des Badeteichs durch die Gemeinde sei in den letzten Jahren bestenfalls ein Nullsummenspiel gewesen. Um Geld einzusparen, wolle man den Teich daher öffnen, dann entfielen der Gemeinde Kosten für die Bäderaufsicht und einen Kassier, sagt Glück.

Gars und Eggenburg: Preise bleiben gleich

Erfreuliches für die Besucher hört man aus dem Sport- und Erlebnisbad Gars. Trotz gestiegener Betriebskosten bleiben die Eintrittspreise gleich, erzählt der für das Bad zuständige Gemeinderat Josef Wiesinger. „Wir wollen den Menschen etwas bieten, daher soll das Baden attraktiv und erschwinglich bleiben“, sagt er. Die Vorbereitungen für den Saisonstart laufen jedenfalls auf Hochtouren. Am 12. Mai startet man mit einem Tag der offenen Tür in die Saison. Das Buffet werde heuer wieder vom langjährigen Pächter betrieben, sodass auch für das leibliche Wohl gesorgt ist.

In Eggenburg will man die Saison am 18. Mai eröffnen - wenn das Wetter mitspielt. Derzeit laufen die Vorbereitungen. Die Becken seien schon voll, in den ersten Maitagen stehe die Inbetriebnahmekontrolle an, erzählt Stadtrat Stephan Jungwirth der NÖN. Auch mit einer neuen Attraktion kann man aufwarten: „Vor dem Bad wartet nun eine Seilrutsche auf die Kinder“, so Jungwirth. Außerdem habe man neu ausgemalt und neue Schirme und Liegen angekauft. Erfreulich: Auch in Eggenburg bleiben die Eintrittspreise gleich.

Wie wichtig eine funktionierende Gastronomie ist, weiß Reinhard Nowak, Bürgermeister von Weitersfeld. Die Kantine im Weitersfelder Freibad werde sehr gut angenommen und verwöhne ihre Gäste regelmäßig mit Köstlichkeiten wie Ripperln oder Pizza. „Viele Leute, gerade Senioren, kommen alleine wegen des guten Essens ins Freibad“, schwärmt Nowak. Aber auch abseits des Essens kann man im Weitersfelder Bad, das in den letzten Jahren auf den neuesten Stand der Technik gebracht wurde, schöne Stunden verleben. Neben den regulären Gästen seien auch Schulen und Sportvereine regelmäßig zu Gast. Anfang Mai starten die Vorbereitungsarbeiten, der Badebetrieb soll dann Ende Mai oder Anfang Juni aufgenommen werden. Für die heurige Saison wünscht sich der Bürgermeister etwas stabileres Wetter als im Vorjahr, und dass alles unfallfrei über die Bühne geht. Damit wirklich alle eine schöne Badesaison haben.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.