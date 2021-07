Eines der ältesten Freibäder im Bezirk Horn liegt im Kamptal. Es ist das Sport -und Erlebnisbad Gars in der Strandgasse 124 in Thunau. Zwischen der Babenberger Burgruine und dem Kurpark Gars direkt am Kamp und dem vorbeiführenden Kamptalradweg gelegen, erstreckt sich die Badeanstalt aus der Jahrhundertwende, deren Holzvertäfelung in dem für die Kampbäder charakteristischen weiß und rot gehalten ist. Aus der selben Epoche stammte die auf der vis-à-vis liegenden Seite des Kamps befindliche Badeanstalt Gars. Nach deren Auflassen im Jahre 1968 ist nun das Thunauer Bad das Einzige. Betreiber des Bades ist die Marktgemeinde Gars am Kamp.

Erster Eindruck: Sauberkeit ist top. Diese idyllische Lage direkt am Kamp vervollständigt ein reichhaltiges Angebot an Aktivitäten im Wasser und am Areal. Beim Betreten erfährt der Besucher die Freundlichkeit des Personals und den gepflegten und sauberen Zustand der Anlage.

Auf dem Areal befinden sich drei chlorbefüllte Wasserbecken, das 520 m 2 große Sportbecken, das 295 m 2 große Erlebnisbecken sowie das 24 m 2 umfassende Kleinkinderbecken. Das Sportbecken verfügt über einen Sprungturm mit Ein- und Drei-Meterbrett, einer Wasserwhirlliege sowie Luftsprudel. Im Erlebnisbecken können die Badegäste den Strömungskanal, einen Luftsprudel, Massagedüsen, eine Felseninsel mit Wasserspeier, sowie als besondere Attraktion die 58 m lange Wasserrutsche, eine der ältesten und längsten des gesamten Waldviertels, benützen. Die Wasserflächen werden mittels einer 600 m 2 großen Solaranlage geheizt. „Das Wasser hat Trinkwasserqualität. Die Wasserqualität – sowohl im Kamp als auch der Schwimmbecken – werden laufend seitens der NUA (Niederösterreichische Umwelt Anstalt) überprüft, und als hervorragend bewertet“, sagt Badereferent Josef Wiesinger.

Auch für die kleinsten Badegäste gibt es jede Menge Angebot. Im Kinderbecken lässt es sich nach Herzenslust planschen. Georgia Kazantzidu

Zusatzangebot für jeden Geschmack. Zusätzlich zu diesem Angebot bietet das Freibad eine ca. 8.000 m 2 große Liegewiese, das Flussbad im Kamp, einen Bootsverleih, ein Schach-Großfeld, Möglichkeiten zum Tischtennis spielen und für die Kleinkinder eine Sandkiste sowie Kinderspielgeräte, die regelmäßig technisch überprüft werden. Badegäste haben ferner die Möglichkeit, eine der 65 Kabinen und 28 Kästchen tageweise oder auch saisonal zu mieten. Für das Badebuffet mit einem reichlichen Angebot sorgt das Café Sappalot der Familie Singer, das dieses schon seit einigen Jahren erfolgreich betreibt. Abwechselnd sind zwei Bademeister beschäftigt, die für die Sicherheit der Gäste Sorge tragen.

45.000 Gäste pro Saison. Der Besucherschnitt liegt bei ca 45.000 pro Saison, wobei dieser voriges Jahr coronabedingt bei ca. 31.000 lag. Die Besucher kommen nicht nur aus der Gemeinde Gars und dem Bezirk Horn, sondern aus angrenzenden Bezirken, zu einem überproportional großen Anteil aus den Bezirken Melk und Gänserndorf. Genügend Parkplätze gibt es direkt beim Bad und in der näheren Umgebung. Dank großer Achtsamkeit und Sorgfalt sowohl seitens des Betreibers, den Bademeistern aber auch den Besuchern wurde in der vergangenen Saison kein Unfall verzeichnet.

Täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Das Bad ist bis 12. September zwischen 9 und 19 geöffnet. Preislich liegt das Niveau auf dem des Vorjahres. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 4,20, eine Saisonkarte 84, die Familiensaisonkarte kostet 166,50 Euro. Darüber hinaus gibt es Seniorenkarten , Zeitkarten, 10er-Blöcke, Halbtageskarten für Erwachsene, Kinder und Jugendliche, für Studenten, und für Präsenz- und Zivildiener.