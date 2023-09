Sonnentage wurden im Bezirk Horn gut genutzt

Die letzten Sonnentage können Besucher noch im Freibad in Eggenburg genießen, denn hier wurde aufgrund der Witterung die Saison bis 10. September verlängert. „Wir konnten gegenüber dem Vorjahr auf jeden Fall ein Plus an Badegästen verzeichnen“, stellt Stefan Jungwirth fest und führt dies auf die Erweiterung des Kinderspielplatzes, auf Naturschatten durch Bäume oder auf kostenlose Liegen und Sonnenschirme zurück. „Wir haben auch zahlreiche Besucher aus Wien, die die Ruhe in unserem Bad schätzen und dieses immer wieder gerne besuchen.“

Diziplin der Badegäste wird gelobt

Absolut zufrieden mit der Besucherzahl am Stadtsee in Horn und auch mit der Disziplin der Badeägste ist Bürgermeister Gerhard Lentschig. „Wir haben auch sehr viel positives Feedback zur Gestaltung des Areals bekommen. Der Stadtsee ist bis weit über die Bezirksgrenzen hinweg beliebt.“ Auch die Seebühne, die für Events genutzt werden kann, stellt sich als richtige Investition heraus.

Pensionisten, die ihre Runden in Ruhe am Vormittag schwimmen konnten und Familien mit Kindern, die eher nachmittags die Wasserrutsche und den Springturm frequentieren, nahm Josef Wiesinger im Freibad in Gars wahr. „Wir hatten bereits in der ersten Hitzewelle im Mai/Juni offen. Der Besuch im Juli und in der zweiten Augusthälfte waren sehr zufriedenstellend“, so Wiesinger, der auch die Disziplin der Badegäste lobt.

Schwimmkurs als „besonders Zuckerl“

Mit einem Schwimmkurs konnte das Freibad in Sigmundsherberg bei den Besuchern punkten. „Schwimmen zu können ist sehr wichtig. Unsere Trainerin hat hier sehr gute Präventionsarbeit geleistet, um Badeunfällen vorzubeugen. Der Kurs wurde in Zusammenarbeit mit „Tut gut“ organisiert. „Großen Dank möchte ich unseren Betreuungspersonen aussprechen, die oft spontan und flexibel einsetzbar sein müssen“, weiß Eva Nendwich die gute Zusammenarbeit zu schätzen.

Mit dem vergangenen Wochenende schloss das Freibad in Weitersfeld seine Pforten. „Die Saison war gut, der Witterung angepasst“, zieht Bürgermeister Reinhard Nowak Bilanz und weist auf einen Punkt besonders hin: „Die Badetage verliefen alle ohne Unfälle oder Verletzungen!“ Eine Tatsache, die zum Teil auch auf das gut ausgebildete und aufmerksame Personal zurückzuführen ist.

In einem Punkt sind sich alle Betreiber der Freibäder einig: Es ist wichtig, einen gut ausgebildeten Bademeister zu haben. Doch leider ist auch hier die Suche nach dem Nachwuchs schwierig.