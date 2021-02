Dazu sind alle, egal ob Mitglieder oder Gäste, die an der Thematik interessiert sind und „mit uns einen kurzweiligen und informativen Abend verbringen wollen“, am 5. Februar ab 19 Uhr eingeladen, per Zoom-Konferenz dabei zu sein, meint Bezirksbäuerin Andrea Zehetbauer. Als Referent wird „Mutmacher“ Dominic Pfeffer dabei sein. Er soll die Teilnehmer „mutivieren“, ohne etwas schön zu reden. Mit Witz und Erfolgsgeschichten aus der Praxis zeigt er auf, wie man sich unabhängig von äußerlichen Geschehnissen, Meinungen und Gerede macht.

Zudem werden auch Bundesbäuerin Andrea Schwarzmann und Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger an diesem Online-Abend teilnehmen und einige Wort an die Teilnehmer richten.

Die Teilnahme ist kostenlos! Die Kosten werden von den Bäuerinnenvereinen übernommen. Anmelden kann man sich bis Mittwoch, 3. Februar, auf www.baeuerinnen-noe.at