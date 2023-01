Ball mit guter Stimmung und viel Spannung .

Der Horner Stadtball der ÖVP-Stadtpartei feiert nach der Pandemie ein Comeback. Das Vereinshaus wurde wieder zu einem großen Ballsaal umfunktioniert, in dem sich das Who is Who aus Horn schön gekleidet, bei toller Musik und mit jeder Menge guter Laune zum Tanzen und Feiern traf.