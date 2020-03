Im Eingangsbereich empfingen Elisabeth Grassler und Ursula Hochwimmer die Besucher mit Jeton-Gutscheinen. Das Ballmotto „HAK VEGAS – um jede Note gepokert“ begleitete die sechshundert Gäste durch den Abend.

Direktor Peter Hofbauer begrüßte die Ehren- und Festgäste, unter anderem Vizebürgermeister Gerhard Lentschig, Stadtrat Wolfgang Welser, Vizebürgermeister Karl Erdinger aus der Gemeinde Irnfritz/Messern, Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer, Vertreter der Schulen wie die Direktoren Michael Ableidinger (Bundesgymnasium), Irene Herzog-Genner (Mittelschule Irnfritz), Regina Hartl (Volksschule Röhrenbach) und Judith Grafinger (Musikmittelschule Eggenburg), HLW-Direktor-Stellvertreterin Elisabeth Riederer und Fachvorständin Monika Müllner sowie als einen der treuesten Besucher Anton Raßmann, der viele Jahre Direktor dieser Schule war, in der Eventlounge. Besonders bedankte sich Hofbauer beim Projekteam des HAK-Event, Heide Metzger-Schuhäker und Verena Toschner, bei den Sponsoren Wolfgang M. Weidinger von der Volksbank Horn und Hausherrn Johannes Schneider.

Zwischen den Programmpunkten umrahmte das Schülerensemble der HAK musikalisch mit ihren Beträgen den Event. Im Erdgeschoss erwartete die Gäste am Black Jack Tisch und am Roulette-Tisch „Casino-Feeling“ ganz ohne Risiko, aber mit umso mehr Spaß. In der Kaffeebar beeindruckt Christoph Stöger mit seiner Zaubershow. „Beim Schummeln braucht man da nicht aufpassen“, stellte Hofbauer lächelnd fest. Zwischendurch wurden die Maturanten auf die Bühne gebeten und deren Ziele und Pläne vorgestellt. Ab 23 Uhr ging es im Clubbing Raum mit der „11er Einlage“ der Schlussjahrabgänger „Good Bye to Fabulous HAK VEGAS nie wieder“ weiter, um beim abschließenden Clubbing noch bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.